SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prova do Enem deste domingo (9) trouxe questões que discutiram o padrão de beleza imposto às mulheres, carros elétricos e a cultura afro-brasileira, com orixás, religiosidade, discriminação e racismo.

O tema da redação do exame foi "perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".

Uma das questões apresentou as atrizes Paolla Oliveira e Margot Robbie para tratar sobre o padrão de beleza. Também houve uma pergunta que tratava sobre saúde mental no esporte, com uma referência à skatista Raíssa Leal.

Uma das novidades da prova, segundo professores de cursinho, foi a redução da quantidade de textos. Na prova de linguagens, por exemplo, um único texto foi usado para dez questões.

"Foi uma inovação muito bem-vinda, porque permite explorar diversas dimensões do texto, em vez de reforçar a dispersão de leituras muito específicas e focalizadas", disse Rafael Alverne, coordenador de Linguagens do Colégio Andrews.

Eles também destacaram a forte presença de temas relacionados a questões ambientais. Uma delas, por exemplo, relacionava a diminuição de chuvas e o desmatamento na Amazônia e o deslocamento de massas de ar que transportam poluentes de um continente para o outro.

"Tivemos um conjunto de questões ligadas a fontes de energia. A gente já esperava considerando que essa transição energética tem que ser uma transição rápida e que há uma urgência climática", disse Altieris Lima, professor de Geografia da Escola SEB Lafaiete.

Em história, os professores destacaram a ausência de questões sobre a ditadura e pouca abordagem sobre a história do Brasil. "Tiveram apenas algumas questões sobre história colonial e uma questão sobre Era Vargas", diz Pedro Zonta, professor de História da Escola SEB Lafaiete.