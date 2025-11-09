RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem de 29 anos morreu após ser ferido por um tiro de um policial militar em uma abordagem na madrugada de sexta-feira (7), perto do Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro.

Em nota, a PM afirmou que ele conduzia um veículo e não obedeceu a uma ordem de parada, avançando pelo cerco montado no local. Nesse momento, um dos agentes efetuou o disparo, segundo a polícia.

O homem foi identificado como Andrew Andrade do Amor Divino. Conforme a PM, o motorista foi socorrido pelos agentes e levado ao Hospital Getúlio Vargas, na zona norte, mas não resistiu aos ferimentos.

Em entrevista à TV Globo, a esposa de Andrew questionou a ação policial e disse que, segundo uma testemunha, o companheiro não ouviu a ordem de parada devido ao som alto no carro. Ela também afirmou que desculpas não trazem o marido de volta e pediu justiça.

Antes dessa abordagem, a PM disse que ocupantes de três motocicletas passaram pelo local e dispararam contra os agentes. Ainda de acordo com a polícia, a ocorrência foi registrada na 31ª DP, e o comando da unidade instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias.

Já a Polícia Civil declarou em nota que a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) foi acionada e investiga a morte. A corporação também disse que, segundo as informações preliminares, o homem não obedeceu a uma ordem de parada e foi alvejado por um policial militar.

"Ele [Andrew] foi socorrido pela equipe a uma unidade hospitalar, mas veio a óbito. Diligências estão em andamento para apurar os fatos", acrescentou a Polícia Civil.

O caso ocorre menos de duas semanas após a megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio. A ação é considerada a mais letal da história no país, com 121 pessoas mortas, entre as quais quatro policiais.