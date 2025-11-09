SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 24 anos morreu após ser atropelada por uma motorista que dirigia embriagada na manhã deste domingo (9), na zona norte de São Paulo.

Motorista atropelou pedestre e fugiu. O atropelamento ocorreu por volta das 7h deste domingo, na avenida Ede, zona norte de São Paulo. A pedestre tinha 24 anos e morreu no local, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. A polícia foi informada sobre as características do carro, e abordou a motorista, que se recusou a fazer o teste do bafômetro. Quando o motorista se recusa a fazer o teste, ele recebe as mesmas punições de quem teve a embriaguez constatada.

A motorista, também de 24 anos, foi presa em flagrante. Foram solicitados exames periciais. O caso foi registrado no 73º DP (Jaçanã) como embriaguez ao volante, atropelamento, homicídio e omissão de socorro.