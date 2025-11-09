CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O vereador de Santo Amaro (BA) Gleiber Júnior, 37, e seu assessor Diego Castro Reis, 23, foram encontrados mortos neste domingo (9) em um sítio da família do político, localizado na zona rural da cidade.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, eles foram vítimas de disparos de arma de fogo, mas as circunstâncias ainda não foram esclarecidas.

Segundo a polícia, um funcionário do sítio teria chegado pela manhã no local e observou marcas de tiros no carro do vereador. Ele ligou para familiares do político que foram até o sítio e acionaram a polícia. Os dois corpos estavam dentro do imóvel.

A investigação está sendo feita pela Delegacia Territorial de Santo Amaro.

Em nota, a polícia informou que "as polícias Militar, Civil e o Departamento de Polícia Técnica estiveram no local para realização dos procedimentos iniciais".

"Diligências e oitivas estão em andamento para esclarecer a autoria e a motivação do crime", continua a nota.

Santo Amaro tem cerca de 55 mil habitantes e Gleiber exercia seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores.

Ele era presidente do Avante em Santo Amaro e pré-candidato a deputado federal em 2026.

A Câmara de Vereadores de Santo Amaro divulgou uma nota de pesar. "Gleiber Júnior exerceu seu mandato com dedicação, compromisso e zelo pelo povo santoamarense, deixando um legado de trabalho, respeito e amor por nossa cidade", diz.

"Neste momento de dor, a Câmara de Vereadores expressa suas condolências aos familiares, amigos e a toda comunidade que partilha deste sentimento de perda." O Legislativo decretou três dias de luto oficial.