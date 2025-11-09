SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste domingo (9) apresentou questões que discutiram o padrão de beleza imposto a mulheres, saúde mental no esporte, religiosidade e discriminação. A redação teve como tema "perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".

Neste primeiro dia, o exame teve abstenção de 27% --no ano passado foi de 26,6%. Segundo Camilo Santana, ministro da Educação, o resultado mostra que há uma estabilidade no comparecimento ao exame.

Confira gabarito extraoficial do primeiro dia do Enem 2025 As provas foram aplicadas em 1.805 municípios, em 11.791 locais de prova e em quase 165 mil salas. O gabarito será divulgado na quinta (13) e a entrega final dos resultados ocorre em janeiro de 2026.

No Paraná, haverá reaplicação da prova nos dias 16 e 17 de dezembro. O estado foi atingido por um ciclone neste fim de semana, que causou seis mortes. Os candidatos que quiserem participar dessas datas devem solicitar a reaplicação entre 17 a 21 de novembro.

No exame, houve 3.240 participantes eliminados, por motivos como porte de equipamento eletrônicos, deixar o local de prova com caderno de questões antes dos 30 minutos finais de prova.

Segundo o ministério, não houve ocorrências significativas na prova deste ano. Também ocorreu um aumento de 11% no número de inscritos em relação à edição de 2024 e de 38% em relação a 2022.

Para professores de cursinho, em relação ao conteúdo, a prova manteve a tendência de cobrar assuntos que façam o aluno refletir sobre o direito de minorias e grupos estigmatizados. No entanto, eles destacam mudanças no formato do exame, como a diminuição de textos e a ausência de tirinhas e charges na prova de linguagens.

Uma das questões citou as atrizes Paolla Oliveira e Margot Robbie para abordar padrão de beleza. Também houve uma pergunta que tratava sobre saúde mental no esporte, com uma referência à skatista Rayssa Leal.

Tatiana Paes, professora de redação dos colégios Start Anglo Bilingual School e STG, do Rio de Janeiro, diz que a questão sobre padrão de beleza dialoga com o tema da redação.

"Figuras como Paolla Oliveira e Margot Robbie representam uma tentativa de romper com expectativas rígidas sobre a aparência ideal. Ambas utilizam sua visibilidade para questionar a obsessão social pela juventude e pela perfeição estética, mostrando que a beleza pode e deve coexistir com a passagem do tempo", afirma a docente.

Para ela, essa busca constante por uma aparência jovial está profundamente ligada ao etarismo, à dificuldade de aceitar o envelhecer.

Caroline Lucena, coordenadora de redação do Elite Rede de Ensino, também destacou essa contradição abordada pela prova. "O avanço da medicina aumenta a longevidade, mas o mercado e as redes sociais glorificam a juventude. O resultado é um país em que o idoso vive mais, mas nem sempre melhor -- sem acesso digital, com pensões defasadas e pouca representatividade nas decisões políticas."

Professores avaliaram como positivas as mudanças na prova de linguagens, em que um único texto foi utilizado para cinco questões distintas. Esse texto era sobre a perda da caligrafia na era digital.

"Foi uma inovação muito bem-vinda, porque permite explorar diversas dimensões do texto, em vez de reforçar a dispersão de leituras muito específicas e focalizadas", diz Rafael Alverne, coordenador de Linguagens do Colégio Andrews.

Silvia Maria Brandão, doutora em linguística e especialista da Geekie, afirma que a alteração no formato da prova indica uma importante inflexão pedagógica. "Essa escolha metodológica aponta para uma perspectiva de trabalho muito mais aprofundada sobre o papel do texto no processo de aprendizagem."

Segundo Brandão, o único texto foi explorado de diversas maneiras. "Ele atuou como epicentro da análise integral, mobilizando simultaneamente diferentes competências: interpretação de sentido, análise do gênero textual (crônica) e análise linguística aplicada ao contexto."

Na prova de ciências humanas, os professores destacaram a ausência de questões sobre temas comumente cobrados em história, como o período da ditadura. A maioria das questões abordou a Idade Moderna e a Idade Média.

Em geografia, na avaliação dos docentes, houve a forte presença de temas relacionados a questões ambientais. Uma delas, por exemplo, relacionava a diminuição de chuvas e o desmatamento na Amazônia ao deslocamento de massas de ar que transportam poluentes de um continente para o outro.