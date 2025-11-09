RIO BONITO DO IGUAÇU, PR (FOLHAPRESS) - Moradores de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, e de cidades do entorno formaram uma rede de voluntários para auxiliar os desalojados após a passagem do tornado que devastou a cidade na última sexta-feira (7).

A todo momento é possível ver centenas de pessoas --incluindo adolescentes e até crianças-- pelas ruas, percorrendo casas para entregar alimentos e água. Alguns também se revezam na paróquia da cidade, um dos poucos imóveis sem avarias, para a triagem das roupas doadas, que chegam a todo momento.

Mais de 1.000 pessoas estão fora de casa, segundo a prefeitura. Em meio ao cenário de calamidade pública, foi montada uma cozinha coletiva, em que são preparadas refeições que alimentam tanto quem precisa como quem trabalha na limpeza e reconstrução dos imóveis. Entidades ligadas a igrejas católicas e evangélicas também prestam auxílio.

O Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná) abriu um cadastro online para inscrição de engenheiros voluntários que irão fazer o trabalho de vistoria técnica nos imóveis, e em pouco tempo já havia 200 inscrições. Na tarde deste domingo (9), 20 profissionais analisavam o mapa da cidade para ir a campo.

Segundo o presidente do Crea-PR, Clodomir Ascari, é preciso pensar na logística, já que não há como trazer todos os interessados no trabalho voluntário. Na cidade, não existe estrutura para comportar os profissionais e, em Laranjeiras do Sul, município mais próximo, os hotéis estão lotados. Alguns engenheiros estão se hospedando em cidades mais distantes, como Cascavel e Pato Branco.

A rodovia PRC-158, principal acesso ao município, registrou congestionamento de pessoas querendo levar doações no sábado (8) e no domingo.

A Polícia Rodoviária Estadual divulgou nota informando que o grande volume de veículos estava prejudicando o andamento das ações humanitárias e pediu para que motoristas evitem o deslocamento desnecessário e busquem rotas alternativas sempre que possível.

"Aqueles que querem levar mantimentos e materiais úteis devem concentrá-los na sede do Quartel do Bombeiro Militar ou Destacamento da Polícia Militar do seu próprio município, e as forças de segurança farão o transporte até Rio Bonito do Iguaçu", informou a corporação em nota.