SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro jovens entre 21 e 25 anos morreram na noite deste domingo (9) em um acidente no acesso da rodovia Anchieta ao Rodoanel, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

Eles estavam em um Ford Fiesta e voltavam do fim de semana na Praia Grande, no litoral sul paulista.

Segundo informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o motorista perdeu o controle da direção, bateu na barreira de concreto do lado direito e o carro caiu do viaduto, na altura do km 76.

O Ford Fiesta caiu capotado e, ao tentar desviar do acidente, um segundo veículo, Volkswagen Up, atropelou uma das vítimas, que estava na rodovia, arrastando o corpo por cerca de dez metros.

Os mortos são um homem e três mulheres. Uma quinta passageira do Fiesta foi levada ao HU (Hospital de Urgência) de São Bernardo do Campo.

O acidente aconteceu por volta das 21h30. Dois jovens foram retirados, já sem vida, do carro capotado. Uma das vítimas fatais chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. A quarta estava, também morta, embaixo do veículo que a atropelou.

Além da quinta passageira, que sofreu ferimentos moderados, a motorista do Volkswagen Up teve ferimentos leves.

A Polícia Militar Rodoviária, o Corpo de Bombeiros e peritos estiveram no local. As causas do acidente serão investigadas.