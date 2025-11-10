SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve ter tempo estável ao longo desta segunda-feira (10), após um domingo com céu encoberto e a passagem do ciclone extratropical que trouxe chuva e ventania no sábado. A tendência para os próximos dias é de tempo seco.

O amanhecer de segunda deve ter muitas nuvens e sensação de frio, com temperatura mínima de 13°C, segundo a previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo. A nebulosidade deve se dissipar até o fim da manhã com o aumento da temperatura, que chega ao máximo de 23°C.

Mesmo com a formação de nuvens à tarde, não há previsão de chuva. Essa condição deve se repetir na terça, que terá temperaturas um pouco mais elevadas à tarde. Os termômetros oscilam entre 13°C e 25°C desde a madrugada.

Em contraste com a sexta e o sábado, a intensidade dos ventos deve se manter de fraca a moderada. Há possibilidade de chuva na capital apenas na qunita-feira (13), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia.

LITORAL

As condições do tempo devem ser semelhantes no litoral paulista. De Peruíbe a Ubatuba, a segunda-feira começa fria e com nebulosidade, que deve se dissipar ao longo do dia.

A manhã será mais fria e com mais nuvens no litoral norte, com mínima de 12°C na segunda e de 10°C na terça. Uma frente fria pode avançar pelo litoral sul a partir de quarta-feira (12).

Em Santos, a segunda-feira amanhece com poucas nuvens, que devem se dissipar ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 13°C e 25°C e não há previsão de chuva.

INTERIOR

As grandes cidades do interior paulista terão névoa nas primeiras horas da manhã, mas logo o tempo abre e fica com poucas nuvens em praticamente todo o estado.

São José dos Campos ?que teve a ventania mais forte durante a passagem do ciclone, alcançando 109 km/h no sábado? terá a menor temperatura, entre as cidades com mais de 500 mil habitantes do interior, com 10°C durante a madrugada.

Ribeirão Preto terá máxima de 30°C na tarde de segunda-feira e 31°C na terça, as maiores temperaturas previstas para o interior paulista neste início de semana. São José do Rio Preto pode chegar a 29°C na segunda e 31°C na terça.

Os termômetros em Campinas e Sorocaba devem variar entre 11°C e 27°C na segunda-feira. As temperaturas devem subir em todo o estado na terça.