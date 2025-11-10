BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Na abertura da Freezone, espaço paralelo à COP30, o prefeito de Belém, Igor Normando, disse à reportagem que a conferência da ONU vai mudar a mentalidade das pessoas sobre a Amazônia. "Muitas vezes a gente era enxergado apenas como floresta e rio. Mas agora vamos ser vistos também como nosso povo merece, como gente".

Para o político, "as pessoas vão passar a conhecer a Amazônia para além dos livros e das informações genéricas". "A gente vai não só mostrar a força do povo amazônida, mas principalmente a nossa potencialidade. Nosso povo é muito rico, muito resiliente, resistente", opinou.

Antes de conversar com a Folha, o prefeito discursou na abertura do espaço, com a filha, Isabela, de 2 anos, no colo. "Eu tenho dito por onde passo: a Amazônia, durante muito tempo, ajudou o mundo a respirar e agora o mundo precisa ajudar a Amazônia a viver. Não apenas para nossa geração, mas para as gerações como desta pequena aqui, que ainda está aprendendo a engatinhar, e de muitos que estão por vir e precisam do nosso olhar mais sensível e carinhoso."

Ele elogiou a Freezone, que ajudou a recuperar a praça da Bandeira, onde fica o espaço. "Para quem não sabe, esta era uma praça abandonada da nossa cidade. E hoje ela está sediando a Freezone, que, sem dúvida alguma, será um dos grandes espaços da COP 30. Como prefeito de Belém, só tenho que agradecer e dizer que nós voltamos a ter orgulho da nossa cidade, voltamos a ter orgulho de ser a capital da Amazônia, para o Brasil e o mundo."