SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O início da COP30 em Belém, desabrigados após tornado vivem incerteza no Paraná, ranking das universidades tem USP na liderança e outras notícias para começar esta segunda-feira (10).

CIO30

COP30 quer 'Pix do clima' e efeito cascata para combater o colapso da Terra. Conferência é a primeira a acontecer depois da ONU reconhecer que não será possível atingir a meta de evitar o 1,5 °C de aumento da temperatura,

ENEM

Enem 2025 tem 27% de abstenção em 1º dia; prova será reaplicada em dezembro no Paraná. Em 2024, percentual foi de 26,6%; gabarito será divulgado na próxima quinta-feira (13). MEC diz que não houve ocorrências significativas na prova deste ano.

CONGRESSO NACIONAL

Escolha de Derrite para projeto reforça desconfiança do governo Lula sobre Motta após aproximação. residente da Câmara busca construir sua base de sustentação e quer apoio do governo para eleger o pai ao Se NAado

JUSTIÇA

]STF tem maioria para tornar ex-assessor de Moraes réu sob acusação de vazamento de mensagens. Defesa fala em perseguição e afirma que denúncia é inepta por não descrever organização criminosa. Ex-assessor foi acusado pela PGR de vazar conversas do gabinete de ministro para auxiliar trama golpista.

PARANÁ

Desabrigados vivem incerteza após tornado no PR, e governo promete ajuda de até R$ 50 mil. Defesa Civil estima que quase 90% da cidade tenha sido destruída, e domingo foi de remoção de destroços. Trinta pessoas continuam internadas, sendo quatro delas em UTI.

SERVIDORES

Gastos com bônus de produtividade para servidores do INSS batem recorde e chegam a R$ 161 milhões

OUTRO LADO: INSS diz que despesas cresceram devido a ampliação de serviços contemplados

Governo já gastou R$ 600 milhões com programa, mas incremento da produtividade diminuiu

F1

Norris vence em Interlagos, Verstappen escala o grid até o pódio, e Bortoleto bate. Inglês da McLaren ganha etapa brasileira após largar na pole e ganhar a sprint. Piloto da Red Bull faz corrida de recuperação, sai dos boxes e chega em terceiro.

FILMES

Wagner Moura diz que pegou dicas com Fernanda Torres para campanha ao Oscar. Artista pode ser indicado a melhor ator por 'O Agente Secreto'. Ele afirma ainda estar animado para tentar vaga na premiação.