BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - André Corrêa do Lago declarou que os países ricos perderam o entusiasmo na luta contra o aquecimento global e que mais nações deveriam seguir a liderança da China no setor de energia verde no lugar de reclamar de concorrência.

"De alguma forma, a redução do entusiasmo do Norte Global está mostrando que o Sul Global está se movendo", declarou o embaixador brasileiro, segundo relato do jornal britânico The Guardian. "Isso vem acontecendo há anos, mas não tinha a exposição que tem agora."

Corrêa do Lago lembrou que a China é o maior emissor dos gases de efeito estufa, mas também o maior produtor e consumidor de energia de baixo carbono do planeta. Mais do que isso, "está vindo com soluções que são para todo mundo, não apenas para a China", pontuou o diplomata.

Os comentários do presidente da COP30, que começa seus trabalhos nesta segunda-feira (10) em Belém, ocorrem no momento em que a imprensa internacional lista desafios da conferência, começando pela ausência dos EUA e a provável pressão da administração Donald Trump sobre qualquer tipo de decisão que saía do encontro e uma União Europeia contida por disputas internas e pelo receio de perder a corrida tecnológica para a China.

Em outra reportagem do dia, o também britânico Financial Times nota "participação moderada de empresas globais" no evento em Belém, que será dominado, segundo o jornal, por quem tem negócios na América do Sul, grandes grupos brasileiros à frente.

Além da sombra da Casa Branca, as dificuldades de logística da sede amazônica e a consequente transferência de eventos para São Paulo teriam desestimulado a presença em Belém.