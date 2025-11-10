SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (9), em uma publicação em sua rede social, a Truth Social, que parte da floresta amazônica foi devastada para a construção de uma estrada para ambientalistas.

"Eles devastaram a floresta amazônica do Brasil para construir uma rodovia de quatro faixas para ambientalistas. Isso virou um grande escândalo!", escreveu na postagem.

A declaração, às vésperas da COP30, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, em Belém, foi publicada junto a um vídeo da FOX News com críticas à construção da chamada avenida Liberdade.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), respondeu a declaração de Trump, também nas redes sociais, em tom de cobrança e ironia.

"Em vez de falar de estradas, o presidente norte-americano deveria apontar caminhos contra as mudanças climáticas", disse o governador. "Poderia celebrar a redução histórica no desmatamento da Amazônia ?com destaque para o estado do Pará, que obteve o seu melhor resultado".

Barbalho sugeriu que Trump siga o exemplo do governo brasileiro e invista mais de R$ 1 bilhão para salvar florestas no mundo.

E concluiu dizendo que o presidente dos EUA está convidado a participar da conferência climática, com direito a experimentar um dos principais pratos da culinária paraense.

"Ainda dá tempo de passar na COP30, presidente Trump. Esperamos você com um tacacá. É melhor agir do que postar".

Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris pela segunda vez e não enviará negociadores para a conferência em Belém.

O governo do Pará promove a estrada citada como sustentável, mas moradores da região e ambientalistas criticam o impacto ambiental da obra.