SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) confirmou nesta segunda-feira (10) que o Estado do Paraná foi atingido por mais dois tornados, durante as tempestades da noite de sexta-feira (7), além daquele registrado no município de Rio Bonito do Iguaçu. Os outros aconteceram nas cidades de Turvo e Guarapuava, no interior.

A passagem do ciclone deixou seis mortos e mais de 700 feridos no Paraná.

As condições atmosféricas, de acordo com a Simepar, com grande entrada de calor e umidade, além da intensificação e mudança na direção dos ventos com a altura, criaram um ambiente favorável à formação de tempestades severas e tornados no estado.

As análises foram feitas, além do trabalho em cima dos radares, com vídeos, sobrevoos e vistorias em solo. A equipe técnica segue realizando estudos e análises de outras ocorrências suspeitas.

Por volta das 18h, uma supercélula ?caracterizada por uma corrente de ar ascendente em rotação, chamada mesociclone? atingiu Rio Bonito do Iguaçu, provocando danos significativos na área urbana. Foi um tornado de categoria F3 na escala Fujita, com ventos estimados entre 300 km/h e 330 km/h.

Na sequência, de acordo com o Simepar, outras duas tempestades severas também geraram tornados: uma em Guarapuava, especialmente na região do distrito de Entre Rios, classificada como F2, com ventos próximos de 250 km/h; e outra em Turvo, ao sul da área urbana central, também classificada como F2, com ventos ao redor de 200 km/h.

As análises foram realizadas a partir das imagens do radar meteorológico de Cascavel, observações com sobrevoo de um meteorologista do Simepar em Rio Bonito do Iguaçu e região, ao lado de engenheiros do Corpo de Bombeiros, e registros compartilhados pela população e veículos de comunicação.