SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário do clima da ONU, Simon Stiell, citou o tornado que atingiu o Paraná neste final de semana em uma publicação em seu perfil no LinkedIn. Ele escreveu sobre a importância da COP30, que tem início nesta segunda-feira (10), para a prevenção de desastres climáticos.

"Na véspera da COP30, uma coisa é clara: o Acordo de Paris está gerando progresso real, mas precisamos acelerar [o combate às mudanças climáticas] na Amazônia. Danos climáticos devastadores já estão acontecendo, desde o furacão Melissa atingindo o Caribe, supertufões devastando o Vietnã e as Filipinas, até um tornado atingindo o sul do Brasil", afirmou.

Ele defendeu que a COP precisa alcançar três objetivos: "Dar um sinal claro de que as nações estão totalmente comprometidas com a cooperação climática, o que significa concordar com resultados sólidos em todas as questões-chave, acelerar a implementação em todos os setores de todas as economias e conectar a ação climática à vida real das pessoas para ajudar a disseminar seus benefícios". Os benefícios seriam um crescimento mais forte para os países, mais empregos, menos poluição e uma saúde melhor para as pessoas, de acordo com ele.

"Esta é a minha quarta COP desde que assumi o cargo. Em cada uma delas, e em muitas anteriores, os países superaram suas diferenças e cumpriram suas promessas. Então, mãos à obra!", terminou.