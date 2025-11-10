BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Um grupo de ativistas da Caravana Sul-Americana, que reúne representantes de povos indígenas do México e de diversos países da América Latina, realizou na manhã desta segunda-feira (10) um protesto em frente ao Parque da Cidade, sede principal da COP30.

Com gritos de ordem e faixas, os manifestantes pediram mais espaço para as vozes dos povos originários nas negociações climáticas e criticaram o que chamaram de discursos vazios na conferência.

O protesto contou com alguns participantes deitados em frente ao letreiro da COP30 simulando cadáveres e chamou atenção da massa de participantes que chega ao primeiro dia do evento.