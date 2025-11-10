SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma jovem de 24 anos morreu após ser atropelada por uma motorista bêbada, na zona norte de São Paulo, na manhã de domingo (10).

A motorista, também de 24 anos, fugiu sem prestar socorro, mas foi localizada e presa em flagrante, segundo a polícia.

O atropelamento ocorreu por volta das 7h40, na avenida Ede, na Vila Medeiros.

Imagens de câmera de segurança mostram que a vítima caminhava no meio-fio, perto da faixa de pedestres, quando o veículo surge a atinge pelas costas.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas a morte foi constatada ainda no local.

A motorista não prestou socorro e fugiu do local. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a mulher e o veículo a cerca de 1,5 km do local do atropelamento. Ela apresentava sinais de embriaguez, segundo a corporação, e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Ela foi detida e levada à delegacia, onde foi presa em flagrante no 73° DP (Jaçanã) por embriaguez ao volante, atropelamento, homicídio, omissão de socorro.

Foram solicitados exames periciais ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal).

A motorista deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (10).