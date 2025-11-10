BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O presidente da COP29, o azeri Mukhtar Babayev, iniciou seu último discurso no cargo falando em português.

"Bom dia, bem-vindos a Belém", disse. E finalizou sua fala com: "Obrigado, e boa sorte".

Ele pediu que os países atinjam a ambição máxima no combate à mudança do clima e pediu que sejam elaboradas novas soluções inovadoras para lutar contra o aquecimento blobal.

Ele também pediu que exista um balanço entre os investimentos entre mitigação e adaptação, e que o setor privado também se engaje, junto com os Estados, nesta missão, e defendeu a ideia de Mutirão, criada pelo Brasil.

Ele passou o cargo para o embaixador André Corrêa do Lago, que presidirá a 30ª edição das COPs até o final de 2026.