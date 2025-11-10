SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ataque de pitbulls deixou uma mulher ferida em uma rua de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Animais estavam soltos e sem focinheiras quando atacaram a vítima, que caminhava em uma rua do bairro. O caso aconteceu na sexta-feira e foi gravado por câmeras de segurança da rua Silva Neto.

No vídeo, é possível ver que a mulher fica encurralada entre os cães e um carro, e é mordida por 10 segundos. Ela consegue se afastar dos animais, que continuam soltos na rua.

O estado de saúde da mulher não foi divulgado, mas no vídeo é possível ver que ela sai andando após ser mordida. O UOL buscou vizinhos da vítima para saber como a mulher está e se os animais costumam ficar soltos na região. O espaço será atualizado se houver posicionamento

Ninguém foi preso até o momento. Ao UOL, a Polícia Civil informou que investiga o caso, que foi registrado na 33ª DP de Realengo.