BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Em discurso na abertura da COP30, o presidente do evento, o embaixador André Corrêa do Lago, destacou a presença de governadores e prefeitos no evento, que segundo ele são fundamentais nas decisões da COP.

"A presença de todos os parlamentares junto aos governadores e tribunais demonstra o fato que o Brasil está unido em torno da agenda que a COP30 vai tratar", disse.

Ele disse acreditar que o homem é bom, mas também lamentou retrocessos recentes. "Sabemos que o ser humano é capaz de coisas terríveis, como a guerra, que infelizmente voltou a estar próxima de tantas pessoas".

Ele também citou tragédias naturais recentes, como o tufão no Paraná e o furacão na Jamaica.

André Corrêa do Lago agradeceu ao presidente Lula por ter lhe escolhido para o cargo, e citou especialmente a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que foi aplaudida pelo plenário.

"A questão da urgência é o elemento adicional e que está tão presente e que nós somos lembrados com tanta tristeza, como por exemplo nessa semana no Brasil, no Paraná, ou na Filipinas ou poucas semanas atrás na Jamaica. Temos uma responsabilidade imensa", disse.


