CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou na manhã desta segunda-feira (10) a morte de um homem de 21 anos em decorrência das tempestades severas que atingiram o Sul do país na sexta-feira.

No total, 39 cidades do Rio Grande do Sul registraram algum tipo de dano na sexta, como queda de árvores e de postes, destelhamentos e alagamentos.

O corpo do jovem foi encontrado nas margens do rio Capivaras, em São José dos Ausentes, no norte do estado. O município faz divisa com Santa Catarina.

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de São José dos Ausentes, o homem teria saído do município de Jaquirana (RS) na noite de sexta com destino a Criciúma (SC).

No sábado (8), o Corpo de Bombeiros Militar encontrou o veículo do homem parcialmente submerso no rio Capivaras, na localidade da Várzea, próximo a ponte que liga o Rio Grande do Sul a Santa Catarina, entre São José dos Ausentes e Bom Jardim da Serra (SC).

O corpo foi localizado às margens do rio no mesmo dia.

"A partir das informações coletadas pelos órgãos competentes, o óbito passa a ser contabilizado como decorrente do último evento meteorológico", disse a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, em nota.

Com a confirmação desta segunda, o número de mortes na região Sul em decorrência das tempestades severas de sexta sobe para sete ?seis somente no Paraná.

O tempo instável foi provocado por um ciclone extratropical que atingiu especialmente a região Sul do país na sexta. No Paraná, foram registrados três tornados, nas cidades de Rio Bonito do Iguaçu, Turvo e Guarapuava.

Em Rio Bonito, onde cinco pessoas morreram, o tornado foi classificado na categoria F3 na escala Fujita, com ventos estimados entre 300 km/h e 330 km/h, de acordo com nova análise divulgada pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) nesta segunda.

O Simepar informou à Folha de S.Paulo que o primeiro radar meteorológico próprio foi instalado em 1997 e que, desde então, nenhum tornado mais intenso havia sido registrado no estado.

A Defesa Civil de Santa Catarina também confirmou três tornados na sexta, nos municípios de Dionísio Cerqueira, Xanxerê e Faxinal dos Guedes. Não houve feridos.