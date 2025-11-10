RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar realiza uma operação nas comunidades do César Maia, Coroado, Fontela, Muzema, Morro do Banco, Beco do 48 e Tijuquinha, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (10).

A ação ocorre após registros de tiroteio na região na noite de domingo (9). Segundo a corporação, os agentes do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) têm como principais objetivos coibir os roubos nas regiões, prender criminosos e desobstruir vias. Até o momento, homem foi preso em flagrante e drogas foram apreendidas.

A zona sudoeste é a região que o governo Cláudio Castro (PL) pretende iniciar um projeto-piloto para reocupação territorial, após determinação do Supremo, no âmbito da ADPF 635.

A proposta deve ser apresentada ao CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) e ao STF (Supremo Tribunal Federal), responsável pela homologação antes de o plano começar a ser executado. A intenção do governo estadual é entregar o documento até dia 20 de dezembro.

O projeto de retomada territorial prevê que as primeiras áreas a receber operações sejam Rio das Pedras, Gardênia e Muzema, na zona oeste do Rio.

Essas regiões são estratégicas por reunir três fatores: a presença simultânea das principais facções criminosas do estado, a localização entre o Recreio e o maciço da Tijuca (um corredor que facilita fugas e conexões logísticas), e a concentração de áreas em expansão urbana e econômica, com elevada densidade populacional.

Nos últimos dois anos, o Comando Vermelho assumiu o controle de pelo menos dez comunidades na nova zona sudoeste, numa ofensiva que visa criar, o que a polícia chama, de "cinturão territorial" entre o Recreio dos Bandeirantes e o maciço da Tijuca. A estratégia da facção busca dominar um corredor que permite rotas de fuga pela Floresta da Tijuca e acesso a áreas de expansão urbana e econômica.