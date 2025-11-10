BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - No discurso de abertura da COP30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou quem não comparece ao evento, sem citar especificamente nenhum país.

"Se os homens que faze guerra estivessem aqui nessa COP iam perceber que é muito mais barato colocar um trilhão e 300 bilhões bi de dólares para acabar com um problema que mata, do que 2 trilhões e 700 bilhões de dólares para fazer guerra, como fizeram no ano passado", disse.

Ele fez referência aos US$ 1,7 trilhão, que é a meta de financiamento que o mundo precisa chegar para tentar combater a mudança climática

Ele também defendeu a escolha de Belém como sede da COP30, pela cidade ficar na Amazônia, e pediu que os presentes aproveitem a cultura paraense, em especial a maniçoba.

"Seria mais fácil fazer a COP numa cidade acabada, que não tivesse problema, e nos resolvemos aceitar o desafio de fazer a cop no estado da Amazônia, para provar que quando se tem disposição politica, quando se tem vontade, quando tem compromisso com a verdade, a gente prova que o homem não tem nada que seja impossível para ele", afirmou.