BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - No discurso de abertura da COP30, a conferência da ONU que discute mudanças climáticas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o evento "é [o] momento de impor uma nova derrota aos negacionistas".

"Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio e espalham o medo. Atacam as instituições, a ciência e as universidades", disse.

No início de sua fala, de improviso, ele também criticou líderes mundiais que não compareceram ao evento, sem citar especificamente nenhum país. Em um discurso acalorado, ele fez um paralelo com líderes que participam de guerra.

"Se os homens que fazem guerra estivessem aqui nessa COP iam perceber que é muito mais barato colocar US$ 1,3 trilhão para acabar com um problema que mata, do que US$ 2,7 trilhões para fazer guerra, como fizeram no ano passado", disse.

Lula lembrou o ciclone que deixou seis pessoas mortas no Paraná, defendeu a necessidade de investimentos em adaptação climática e a demarcação de terras indígenas e voltou a pleitear a transição energética.

"Precisamos de mapas do caminho para que a humanidade, de forma justa e planejada, supere a dependência dos combustíveis fósseis, pare e reverta o desmatamento e mobilize recursos para esses fins", disse.

A COP30 começou oficialmente nesta segunda. Na quinta (6) e sexta (7), autoridades de mais de cem países, incluindo chefes de Estado e de governo, se reuniram também em Belém, durante a Cúpula do Clima. No evento, foram discutidos o TFFF, fundo criado pelo governo brasileiro para proteger florestas tropicais, além de metas para zerar as emissões de combustíveis fósseis no setor energético.

A conferência da ONU, que vai até o próximo dia 21, reúne diplomatas e membros da sociedade civil. Os primeiros serão os responsáveis por negociar pontos-chave de acordos internacionais sobre a pauta ambiental.

Espera-se que os principais pontos a serem discutidos no evento sejam o financiamento para que países pobres e em desenvolvimento consigam se descarbonizar, além de adaptaram suas infraestruturas para eventos climáticos extremos.

A COP30 será a primeira na história que não vai discutir exatamente como evitar que o mundo ultrapasse o limite do 1,5 ºC de temperatura, mas sim voltar para debaixo dele. Agora a presidência brasileira da cúpula busca encontrar o que chama de gatilhos positivos ?ou seja, mecanismos que consigam gerar um efeito efeito em cascata para impedir o colapso da Terra.