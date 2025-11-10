SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista caiu em uma cratera e acabou submerso pela água durante uma enxurrada em Vitória da Conquista, na Bahia.

Carro caiu dentro da cratera e foi engolido. O caso aconteceu na noite deste domingo (9) na avenida Juracy Magalhães, na cidade do Sudoeste baiano.

Homem teve ferimentos leves e passa bem. A Polícia Militar resgatou o motorista e acionou o Samu, segundo o Corpo de Bombeiros do estado, que também foi chamado para a ocorrência.

Vídeo mostra carro do homem sendo engolido por cratera. O motorista surge em cima o teto do carro tentando escapar da enxurrada enquanto populares gritam pedindo para ele sair do local.

Durante o domingo, a Bahia esteve sob alertas de chuvas intensas e ventos fortes. As precipitações causaram riscos de alagamentos e quedas de árvores, segundo o Inmet.

A semana começou com instabilidade no estado. Estão mantidos os alertas para tempestades e rajadas de vento durante o mês de novembro, com as tendências próximas à média em regiões da Bahia como o centro-leste e litoral.

Para emergências envolvendo as chuvas, entre em contato com a Defesa Civil pelo número 199. Para acionar o Corpo de Bombeiros o telefone é o 193.