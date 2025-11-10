BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Em discurso nesta segunda-feira (10), dia da abertura da COP30 em Belém, a cientista brasileira Thelma Krug afirmou que o Sistema de Observação Global do Clima (GCOS) enfrenta a maior ameaça existencial desde sua criação em 1992.

"Sem apoio financeiro novo e sustentado, o programa GCOS não sobreviverá além de 2027. Isso significaria o fim do único mecanismo que avalia e coordena holisticamente as observações climáticas em nível global em todos os domínios, e toda a cadeia de valor de dados, desde o resgate até o fornecimento", declarou.

O sistema é apoiado pela Organização Meteorológica Mundial, pela comissão oceanográfica da Unesco, pelo Pnuma (Programa da ONU para o Meio Ambiente) e pelo Conselho Internacional da Ciência.

Krug disse que houve uma diminuição das estações ancoradas em boias nos oceanos nos últimos dez anos, afetando a capacidade de entender e prever fenômenos climáticos como o El Niño e ciclones tropicais.

"Apenas no último ano, vimos uma queda de 2% nos perfis atmosféricos diários e uma redução na entrega de estatísticas climáticas mensais", afirmou a cientista, ao pedir mais investimentos dos países para manter o sistema operante.

