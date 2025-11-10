BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - No final da manhã desta segunda-feira (10), primeiro dia da COP30, um incêndio atingiu uma área com materiais utilizados nas obras de reforma do Aeroporto Internacional de Belém, nas proximidades do mesmo, segundo nota do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Vídeos mostrando as labaredas e uma grande nuvem de fumaça preta circularam nas redes sociais.

Ainda de acordo com a nota, "o incêndio foi controlado". "Equipes atuaram no local para evitar a propagação das chamas".

Já a Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária do aeroporto, informou em nota que "acionou imediatamente o Serviço de Salvamento e Combate a Incêndio (SESCINC) do aeroporto e o Corpo de Bombeiros Militar após identificar um foco de incêndio nas imediações do terminal de passageiros".

"A situação foi rapidamente controlada, sem riscos às pessoas e sem qualquer impacto às operações do aeroporto", finaliza.