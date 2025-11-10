BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou nesta segunda-feira (10) que não há contradição entre explorar petróleo na Foz do Amazonas em meio à COP30, conferência que trata justamente de como combater os efeitos do uso de combustíveis fósseis.

"[Muitos países] utilizam da exploração e da pesquisa de petróleo para bancar a transição energética. E a margem equatorial será mais um exemplo desse no nosso país", disse.

Alolumbre é um dos principais defensores da exploração de Foz do Amazonas, empreendimento que pode render royalties para o seu estado, o Amapá.

O presidente do Senado também defendeu que a COP30 precisa fazer com que o mundo entenda a importância de financiar a proteção das florestas, ao mesmo tempo em que garante a vida das populações e o desenvolvimento econômico.

"E esse é o ponto de equilíbrio que a gente quer debater nessa COP", disse.