Todos os outros óbitos foram registrados no interior do Paraná, estado que sofreu os maiores danos.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O rapaz saiu de Jaquirana, cidade onde vivia, na sexta, e ia para Criciúma (SC). Ele foi visto com vida pela última vez em São José dos Ausentes. As buscas começaram no sábado (8) e os bombeiros encontraram o carro dele parcialmente submerso no Rio Capivaras, próximo da ponte que liga o Rio Grande do Sul a Santa Catarina. O corpo do homem estava na margem do rio.

Com a morte deste jovem, são sete os mortos por consequência da tempestade do fim da semana passada. Além desta no Rio Grande do Sul, há cinco óbitos nas cidade paranaenses de Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava.

Tags:

Ciclon | Mudanças Climáticas | Rio Grande do Sul | Tornado | tornado no Paraná