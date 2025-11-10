SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Isaura Luzia De Oliveira, 24, foi atropelada na manhã de domingo na Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo, por uma motorista embriagada e morreu. Ela era enfermeira e estava na cidade há cinco meses.

Por volta das 7h de ontem, condutora atropelou Isaura e fugiu. O atropelamento ocorreu na avenida Ede, zona norte de São Paulo, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. A motorista, também de 24 anos, foi presa.

Isaura era enfermeira e estava em São Paulo há cinco meses. Ela era natural de Mossoró-RN, e lá se formou na escola de enfermagem Thereza Neo, em 2021, durante a pandemia.

Vítima deixa duas crianças. Segundo informações do Balanço Geral RN, opção de vir para São Paulo era de tentar dar uma vida melhor para seus filhos. O incidente ocorreu no dia que a mãe de Isaura fez aniversário.

"Dedicada nos estudos e tranquila". Assim definiu Claudiane Pinto, que estudou com Isaura na escola de enfermagem, definiu a colega. Ela ainda comentou que a Isaura "gostava de viajar" e "era muito sorridente".