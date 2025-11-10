SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Cúpula do Clima de Belém, realizada na última semana, reuniu 32 líderes no total, entre presidentes, vice-presidentes e primeiros-ministros, menos que a metade do registrado no ano passado, quando 70 líderes compareceram à COP29, em Baku, capital do Azerbaijão.

Desse total, neste ano, 15 eram presidentes que foram a Belém antes do início da COP30, a conferência da ONU sobre mudança do clima. No ano passado, eram 31 mandatários.

De acordo com os dados fornecidos pelo governo brasileiro, 6 vice-presidentes e 11 premiês também participaram do evento no Pará. Em 2024, o documento oficial da ONU indica que 9 vice-presidentes e 30 primeiros-ministros estiveram em Baku.

Quanto aos líderes da realeza, três compareceram a Belém: o príncipe Albert 2º, de Mônaco, e o rei Carlos 16º Gustaf e a rainha Silvia, ambos da Suécia. No Azerbaijão, participaram os príncipes Al Hussein bin Abdullah 2º, da Jordânia, e Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad M. Al-Sabah, do Kuwait.

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e o vice-primeiro-ministro da China, Ding Xuexiang, estiveram em ambas as conferências.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, veio a Belém e não participou da cúpula no Azerbaijão. Charles Michael, presidente do Conselho Europeu, foi o representante naquela ocasião.

O governo brasileiro afirma que 153 delegações participaram da cúpula de líderes. Esse total inclui comitivas de países, de órgãos multilaterais, como as agências da ONU, e de bancos internacionais.