PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O município de Roca Sales (RS), a cerca de 150 km de Porto Alegre, iniciou uma campanha de arrecadação de donativos para a cidade de Rio Bonito do Iguaçu (PR), arrasada por um tornado na sexta-feira (7).
Localizada no vale do rio Taquari, a cidade gaúcha de 12 mil habitantes foi devastada duas vezes por enchentes históricas, em setembro de 2023 e maio de 2024, que destruíram dezenas de casas e deixaram 31 mortos.
"Roca Sales também foi ajudada por muita gente desse Brasil, e agora chegou a hora da gente dar esse exemplo e ajudar nossos irmãos do Paraná", disse o prefeito Jones Wunsch (PP).
A campanha foi anunciada no sábado (8) e teve início nesta segunda-feira (10), com a abertura de um ponto de coleta para roupas, água, alimentos, fraldas, produtos de higiene e utensílios de limpeza.
"Nós precisamos muito e vieram ajuda de muitos lugares. Hoje a gente não tem a capacidade de ajudar muito, mas a nossa parte a gente vai fazer", disse Elian Zeni, coordenador do departamento de cultura e turismo da cidade e responsável por executar a ação com a Defesa Civil e o departamento de Esportes.
"Somos uma cidade que ainda está se reconstruindo, mas, à medida que a gente vai conseguindo, a gente está auxiliando."
A campanha conta também com o apoio da prefeitura da cidade vizinha de Santa Tereza e do Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves.
As doações serão recolhidas das 8h às 19h até quarta-feira (12). Na quinta (13), elas serão transportadas até Bom Retiro do Iguaçu por um caminhoneiro da cidade que se voluntariou para levar as doações até o Paraná.
A campanha ocorre em meio a uma iniciativa de decoração natalina na cidade, feita com a ajuda da população, que contribuiu doando enfeites e ajudando na instalação e cuidados.
"Depois que nós tivemos as duas maiores catástrofes aqui no município, a nossa cidade está voltando à normalidade", disse Elian. "As pessoas estão acreditando nesse novo momento, a comunidade está participando, e isso nos deixa bem felizes."