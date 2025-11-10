A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) começou, na manhã desta segunda-feira (10), em Belém, com uma vasta Agenda de Ações que precisa avançar e alcançar a vida das pessoas.

Inicialmente, a previsão era concentrar os trabalhos em um programa unificado com 100 itens a serem construídos e acordados entre os 194 países presentes, mais a União Europeia. No entanto, já são 111 itens prioritários a serem trabalhados até o dia 21, quando termina a conferência.

No domingo (9), as negociações para o fechamento da Agenda de Ações foram até 23h, quando ainda havia impasse sobre oito solicitações de inclusão de itens que tratavam dos seguintes temas:

Financiamento de países desenvolvidos para países em desenvolvimento;

Comércio internacional;

Revisão das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC na sigla em inglês) insuficientes;

Avaliação do Relatório Bienal de Transparência (BRT, na sigla, em inglês);

Condições especiais para transição climática em países africanos;

Saúde e clima;

Mudanças climáticas em áreas de montanhas;

Implementação do Balanço Global (GST, na sigla em inglês)l em áreas de florestas.

Segundo Túlio Andrade, diretor de estratégia e alinhamento da COP30, o tema "Implementação do GST em áreas de florestas" foi retirado voluntariamente, para que os impasses sobre a agenda não interferissem no começo das negociações. Já o tema "Saúde e clima" foi incorporado ao item que trata de adaptação.



Os temas "Condições especiais para transição climática em países africanos" e "Mudanças climáticas em áreas de montanhas" serão analisados individualmente pela presidência da COP30, assim como os demais, que passarão por uma análise em bloco.

Vão para consultas da presidência, que a gente vai liderar a partir de hoje e, na quarta-feira (12), a gente vai ter uma plenária em que vamos informar a todos a decisão, explica.

Em coletiva à imprensa, o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, agradeceu o esforço das delegações no empenho de fechar a agenda, para que o início das negociações pudesse ocorrer já a partir desta segunda-feira, sem maiores atrasos.

Eu tenho que agradecer aqui, em frente a todas as delegações, pelo fantástico acordo que elas alcançaram, resguardando a Agenda ontem, bastante tarde da noite. Esse acordo vai, não apenas, nos permitir trabalhar intensamente hoje, como vai nos permitir explicar ao mundo como esses recursos adicionais importam, declarou.