BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - No primeiro dia da COP30, a convenção de clima das Nações Unidas, chegou a 110 o número de entregas das metas climáticas, as chamadas NDCs (sigla em inglês para Contribuições Nacionalmente Determinadas), segundo levantamento da plataforma Climate Watch. Esse total representa 71% das emissões globais de gases de efeito estufa.

O número deu um salto nesta segunda-feira (10) devido, principalmente, à inclusão dos 27 países integrantes da União Europeia na lista. Até sexta (7), apenas o documento do bloco econômico tinha sido contabilizado. A NDC da UE vale para todos os países do bloco, que submetem uma cópia do mesmo documento individualmente.

Os planos nacionais são uma determinação do Acordo de Paris e precisam ser atualizados pelos 195 signatários a cada cinco anos. No entanto, só uma minoria dos governos cumpriu o prazo original da ONU, de fevereiro, e nem mesmo a extensão da data limite até setembro foi o suficiente.

Entre os atuais dez maiores poluidores, Índia, Irã e Arábia Saudita ainda não submeteram seus planos nacionais à UNFCCC, braço climático da ONU.

O órgão publicou, também nesta segunda-feira, uma atualização da sua análise das metas climáticas entregues. O relatório considera 86 NDCs, enviadas por 113 integrantes do tratado (ou seja, a meta da União Europeia é contabilizada apenas uma vez).

Com base nos documentos, a UNFCCC estima que, caso as metas sejam atingidas, as emissões de carbono devem cair cerca de 12% até 2035, comparado aos níveis de 2019. O valor é muito abaixo do corte de 60% considerado necessário para conter o aquecimento global em 1,5°C até o final do século.

Apesar disso, o relatório aponta que o cenário estaria muito pior sem as medidas adotadas na última década. "Isso se compara a um aumento projetado nas emissões entre 20% e 48% para 2035, antes da adoção do Acordo de Paris", diz o texto.

A síntese das NDCs já entregues servirá para embasar as negociações climáticas da COP30 ao longo das próximas duas semanas.

A lacuna entre o corte de emissões necessário e a falta de ambição das promessas dos países é um dos pontos que podem ser incluídos na agenda oficial das negociações. Um pedido para a inclusão desse tema foi feito pelo bloco dos pequenos países insulares ?alguns dos mais atingidos pelo aumento das temperaturas.

Esse é, porém, um dos pontos mais contenciosos da pauta. Uma decisão sobre esse e outros pontos divisivos deve ser tomada até quarta-feira (12).