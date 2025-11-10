SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga a morte de dois homens, de 29 e 38 anos, e a internação de outras duas pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas em um bar em Cajamar, na Grande São Paulo, no sábado (8). As mortes ocorreram no domingo.

Até o momento não há indícios que apontem para intoxicação por metanol. A investigação trabalha com a hipótese de envenenamento.

Um dos homens permanece internado em estado grave, de acordo com a Prefeitura de Cajamar.

Três bares foram interditados, nas avenidas Vila Nova e das Nascentes, no bairro Jordanésia. As vítimas beberam em desses estabelecimentos, de acordo com a investigação. Outros dois espaços foram fechados por precaução, por estarem em um raio próximo.

Produtos também foram apreendidos para análise e encaminhados para o Instituto de Criminalística.

A investigação requisitou exames para o Instituto Médico Legal. A ocorrência foi registrada como morte suspeita na Delegacia de Cajamar.