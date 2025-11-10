"Essa será uma das COPs com maior participação popular da história de todas as 30 COPs. Falava-se em 1,2 mil pessoas da sociedade civil credenciadas aqui na zona azul, onde acontecem as discussões dos grandes líderes globais, mais 10 mil pessoas vindas do Brasil e do mundo inteiro para a Cúpula dos Povos, milhares de indígenas na aldeia COP e eventos diários na zona verde [aberta ao público]", destacou a jornalistas.

Boulos, que assumiu a pasta que faz a interlocução entre o governo e movimentos sociais, disse que a sociedade vai influenciar os debates entre negociadores.

"A participação popular está acontecendo e o povo está sendo ouvido, até porque é este povo que vai ter que trabalhar para garantir que os efeitos dessa COP continuem depois da COP. Não são apenas 10 dias de discussão. É a mobilização da sociedade para pressionar que os resultados da COP sejam implementados", pontuou.

Boulos, que assumiu o cargo de ministro há pouco mais de 10 dias, está em Belém para acompanhar a programação da COP30. O evento deve reunir mais de 50 mil pessoas na capital paraense, até o próximo dia 21.

Mais cedo, a presidência da COP30 anunciou acordo de pauta para o início das negociações.

Na edição deste ano, estarão no centro dos debates entre negociadores diplomáticos temas como transição justa, adaptação às mudanças climáticas e mapa do caminho para financiamento das ações em curso.

Tags:

cop30 | Guilherme Boulos | Participação Socia