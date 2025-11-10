SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher trans de 33 anos morreu neste domingo (9) dias após ser espancada por um homem em Belo Horizonte.

Alice Martins Alves saía de um bar no bairro da Savassi, em 23 de outubro, quando foi abordada por três homens, segundo a família. "Somente um a atacou fisicamente, enquanto os outros ficaram rindo e incentivando a agressão", disse ao UOL Marina Pereira, irmã da vítima.

Ela foi levada de ambulância para a UPA Centro-Sul, onde receitaram analgésicos e anti-inflamatórios e liberaram Alice. Três dias depois, ela foi ao Hospital Unimed, onde receitaram mais remédios e indicaram uma cirurgia no nariz. Ela ainda voltaria ao hospital no dia 7 de novembro e ficaria internada até o dia 9, quando morreu.

Polícia Civil de Minas investiga o caso pelo Núcleo Especializado de Investigação de Feminicídios. "Outras informações serão repassadas em tempo oportuno", disse a corporação.

Sepultamento de Alice aconteceu nesta segunda-feira (10) à tarde. "Eu estou em choque. Eu sei que foi um crime de ódio por ela ser o que ela é e também sei que não é todo mundo que tem esse ódio. Que isso que ela viveu possa ensinar ao mundo que as diferenças é que nos tornam únicos, e não é isso que nos separam."

O UOL entrou em contato com a Unimed e com a Fundep, responsável pela UPA Centro-Sul. Se houver resposta, o texto será atualizado.