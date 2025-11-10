BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Uma forte chuva alagou áreas da COP30 e causou transtornos no primeiro dia de evento, em Belém, na tarde desta segunda-feira (10).

Houve áreas alagadas na zona azul, como o corredor que liga os pavilhões dos países ao espaço de refeições. O mesmo aconteceu na calçada de acesso para os pontos de ônibus na saída do Parque da Cidade.

Agentes de mobilidade da COP impediam a passagem dos participantes, que reclamavam que não dava para passar pela área inundada.

"Bem-vindo a Belém", disse um dos agentes ao ouvir a reclamação sobre o alagamento.

Nas áreas cobertas também houve problemas. Em uma coletiva de imprensa por volta das 15h, o alto comissário da Acnur, agência da Onu para refugiados, Filipo Grandi, reclamou que não conseguia escutar as perguntas da imprensa devido ao barulho da chuva.

Formado por tendas, o espaço da zona azul não consegue abafar o som dos temporais.