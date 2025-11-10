CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Estudantes de Rio Bonito do Iguaçu, cidade do centro-sul do Paraná devastada por um tornado na sexta-feira (7), devem voltar para as aulas de forma gradual a partir desta quarta-feira (12). A cidade tem 1.940 estudantes matriculados na rede estadual.

Os três tornados registrados no Paraná por volta das 18h de sexta-feira deixaram seis pessoas mortas, cinco em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava, além de centenas de feridos.

Na tarde desta segunda (10), 21 pessoas seguiam internadas nos hospitais da região.

De acordo com a Seed (Secretaria de Estado da Educação), das sete escolas da rede de ensino estadual, cinco voltarão a funcionar nesta quarta. Já no Colégio Ireno Alves dos Santos, onde o principal prejuízo foi na cobertura do prédio, as aulas serão retomadas no dia seguinte, na quinta (13).

No Colégio Ludovica Safraider não há previsão de quando os alunos poderão estudar novamente no local. A escola atende a cerca de 700 estudantes e foi o imóvel da rede estadual de ensino que mais registrou estragos.

O ginásio do Ludovica acabou totalmente destruído e há danos parciais na biblioteca, secretaria e nos laboratórios.

As demais escolas, segundo a Seed, sofreram danos leves que já estão sendo resolvidos, como vidros e janelas quebradas.

As dez unidades administradas pela prefeitura também seguem sem funcionamento por tempo indeterminado. A rede municipal na cidade é composta por sete escolas de ensino fundamental (séries iniciais e pré-escola), dois CMEIs (educação infantil) e uma Apae.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que esteve na cidade no domingo (9), anunciou a liberação imediata de R$ 15 milhões para reconstrução de uma escola e de um ginásio municipais.

Ainda não há estimativa de valor total dos prejuízos, mas técnicos seguem na cidade analisando a situação. Segundo a Seed, após o diagnóstico, o governo estadual vai contratar uma empresa de forma emergencial para a recuperação das escolas.

Além disso, parte dos alunos das redes estadual e municipal depende do sistema de transporte escolar e a garagem que abriga os ônibus foi um dos locais mais atingidos pelo tornado. O município tem 41 veículos -29 são da frota municipal e 12 de empresas contratadas.

A Seed afirmou que está sendo feito um levantamento para identificar quantos veículos ainda podem ser utilizados. Municípios vizinhos também devem prestar apoio de forma temporária.

Enquanto isso, moradores também calculam seus prejuízos. O governo do Paraná anunciou nesta segunda-feira a construção emergencial de 320 casas. Elas devem ter cerca de 45 metros quadrados.

Segundo o governador Ratinho Junior (PSD), a expectativa é que as primeiras unidades sejam entregues dentro de 90 dias.

Além disso, o governo paranaense disse que vai transferir dinheiro a famílias vulneráveis para compra de material de construção. Os critérios ainda serão definidos, mas os valores podem chegar a R$ 50 mil por família.

Até a tarde desta segunda, o governo estadual havia cadastrado 1.337 famílias em situação de vulnerabilidade social atingidas pelo tornado. Uma equipe da Defensoria Pública do Estado do Paraná está na cidade levantando as principais demandas da população.

O governo federal também estuda a antecipação do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) às vítimas, além da liberação de benefícios do INSS.

Cerca de 30 pessoas estão em um abrigo público em Laranjeiras do Sul e mais de mil seguem em casas de amigos e parentes.

Laranjeiras do Sul fica a 17 km de distância e se tornou a principal base de apoio de quem trabalha na reconstrução de Rio Bonito.

Mas o município vizinho tem uma infraestrutura hoteleira pequena e redes de estadia de cidades mais distantes, como Cascavel e Guarapuava, também têm sido utilizadas.