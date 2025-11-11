SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a passagem da ventania do ciclone extratropical no fim de semana, o clima se estabilizou na região metropolitana de São Paulo nesta segunda-feira (10) e o mesmo cenário é esperado para esta terça (11).

De acordo com a previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia será marcado por temperatura baixa na madrugada, com previsão de mínima ao redor dos 12°C.

Ao longo do dia, o sol brilha entre poucas nuvens, o que favorece a elevação da temperatura. No entanto, a a sensação de frio diminui pouco e a máxima deve ficar por volta dos 25°C, com os menores percentuais de umidade do ar se mantendo acima dos 48%.

No fim da tarde, a quantidade de nuvens deve aumentar, fazendo com que a temperatura volte a cair. Mas não há previsão de chuva.

Essa massa de ar seco e frio que está sobre o Sudeste do Brasil ocorre devido a uma região de alta pressão que está sobre o oceano Atlântico, sistema que joga o ar frio do mar para o continente, o que deve se manter nos próximos dias.

Devido a desse cenário, a capital paulista teve variação de 12,7°C de manhã e 24,4°C à tarde nesta segunda na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da cidade, onde o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) faz o registro oficial.

No entanto, a sensação de frio se manteve ao menos 3°C mais baixa do que a temperatura real, devido ao vento frio. O mesmo deve ser verificado nesta terça.

Esse clima estável também será observado em praticamente todo o estado de São Paulo, onde o sol deve prevalecer durante o dia entre poucas nuvens.

Na faixa leste e no litoral, o cenário será semelhante ao da capital, com temperaturas amenas à tarde e mais frias de madrugada e de manhã.

No Vale do Ribeira, por exemplo, a variação esperada é de 15°C a 24°C. Em Santos, de 14°C a 26°C; no Guarujá, de 16°C a 25°C; e em Bertioga e Ubatuba, de 13°C a 25°C.

Em Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, a previsão indica mínima de 10°C e máxima de apenas 23°C, pouco a mais que em São José dos Campos, no vale do Paraíba, onde as marcas devem ser de 12°C e 27°C, respectivamente.

Em Campinas, Sorocaba e Bauru, a variação tende a ser semelhante, com mínimas de 14°C e máximas de 30°C.

E como normalmente ocorre, nas regiões norte e noroeste a tendência é de tempo mais quente, até pela distância da brisa marítima. Assim, em Franca e Ribeirão Preto a previsão é de variação de 18°C a 31°C; em Barretos, de 18°C a 33°C; em São José do Rio Preto, de 17°C a 32°C; em Presidente Prudente, de 14°C a 32°C; e em Araçatuba, de 15°C a 34°C.