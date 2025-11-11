SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula abre COP30 com crítica a guerras e negacionismo e outras notícias para começar esta terça-feira (11).

COP30

Lula critica guerras, negacionismo e algoritmos e volta a pedir mapa para fim do petróleo na COP30. Presidente brasileiro dá início à conferência da ONU que discute mudanças climáticas em Belém (PA). Autoridades de quase 200 países devem participar do evento.

FORÇAS ARMADAS

STF começa a julgar kids pretos acusados de planejar morte de Moraes em trama golpista. Núcleo militar tem dez réus denunciados como braço operacional do golpe de Estado. PGR rebaixou acusação contra um tenente-coronel depois de ver falta de provas.

ALIMENTAÇÃO

Governo deve fixar em 3,6% teto de taxa cobrada de restaurantes por empresa de vale-refeição. Lula assinará decreto com as novas regras do PAT nesta terça-feira (11). Prazo de repasse de pagamentos aos lojistas deve ser reduzido de 30 para 15 dias.

RIO DE JANEIRO

Chefes do Comando Vermelho de MT pagam R$ 80 mil por mês para se esconder em favelas do Rio, aponta Promotoria. Investigação do Ministério Público mato-grossense indica que pagamento é feito com dinheiro e fuzis. Lideranças continuam a comandar o tráfico mesmo à distância, afirma promotor do Gaeco.

POLÍTICA

Motta busca STF por respaldo a Derrite como relator do PL Antifacção após contrariar governo Lula. Ministros consideram que deputado tem bom trânsito no tribunal e pode facilitar aprovação do texto. Escolha do secretário de Tarcísio foi vista na corte como exemplo da desarticulação do governo no tema.

RIO DE JANEIRO

Ministério Público recorre da decisão que absolveu réus por incêndio no Ninho do Urubu, do Flamengo. Caso aconteceu em fevereiro de 2019 e provocou a morte de dez adolescentes. Para os promotores, a tragédia foi resultado de uma série de negligências e omissões.

CLIMA

Paraná foi atingido por três tornados com ventos de até 330 km/h. Segundo o Simepar, os outros eventos climáticos aconteceram em Turvo e Guarapuava, no interior do estado. As análises foram feitas com base em imagens de radares, com vídeos, sobrevoos e vistorias em solo.

UNIÃO EUROPEIA

Justiça concede liberdade provisória a Nicolas Sarkozy após 20 dias preso; 'Verdade prevalecerá', diz ele. Condenado em processo por financiamento ilegal de campanha, ex-presidente está proibido de sair da França. Em audiência, ele descreveu período na penitenciária de La Santé como 'um pesadelo'.

ECONOMIA

Briga no Paris 6 envolve dívidas milionárias e acusações de ataque à identidade da marca. Franqueadora máster assumiu débitos, mas diz que interferência do dono impedia gestão. Isaac Azar pediu na Justiça cancelamento de cessão da marca e reassumiu rede em 2024.

MÚSICA

Djavan lança disco com faixa feita para Michael Jackson e diz que racismo o fez tímido. Seu novo álbum, 'Improviso' chega ao streaming na terça (11). 'Samurai' veio em sonho e Gal Costa foi sua maior intérprete.

CELEBRIDADES

'País com que eu sonho', diz Regina Duarte sobre possível candidatura de Flávio Bolsonaro. Atriz é apoiadora de Jair Bolsonaro (PL) e ex-secretaria Especial de Cultura do governo do ex-presidente. Ela declara apoio ao senador pelo Rio de Janeiro à Presidência da República em 2026 e diz estar aberta a opiniões contraditórias.

F1

'Falem menos e foquem a pilotagem': presidente da Ferrari repreende Hamilton e Leclerc. Dupla de pilotos da escuderia italiana não completou o GP de São Paulo no domingo. Foi a terceira corrida na temporada sem pontuação da equipe, que caiu do segundo para o quarto lugar no Mundial.

VAREJO

11/11 tem produtos com até 90% de desconto nesta terça. Empresas como AliExpress, TikTok, Mercado Livre e Amazon adotam estratégias distintas para atrair consumidores. Plataformas terão compras coletivas, transmissões ao vivo e cupons exclusivos.