SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público Federal e autoridades dos Estados Unidos, realiza nesta terça-feira (11) a Operação Tarja Preta, que visa desmantelar um esquema de exportação ilegal de medicamentos controlados para os EUA.

Seis mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária foram cumpridos em Rio das Ostras (RJ). Os alvos são quatro pessoas ainda não identificadas. Os investigados poderão enfrentar acusações de organização criminosa e tráfico internacional de drogas.

Um dos alvos de busca e apreensão acabou preso em flagrante. Policiais deram voz de prisão após encontrarem e apreenderem medicamentos na residência.

O líder da organização criminosa foi preso em Orlando, nos Estados Unidos. Ele será deportado para o Brasil após os trâmites legais.

As investigações começaram em 2023 e revelaram uma organização criminosa estruturada. O grupo era composto por fornecedores, intermediários e receptadores que enviavam fármacos psicotrópicos sem prescrição médica.

Envios ilegais foram interceptados pela PF e pelo U.S. Customs and Border Protection (CBP). Substâncias como Zolpidem, Alprazolam, Clonazepam, Pregabalina e Ritalina foram encontradas.

Foram descobertas movimentações financeiras atípicas indicando lavagem de dinheiro. As transferências bancárias reforçam os indícios de financiamento da atividade ilícita, segundo a PF.