CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O Paraná confirmou mais uma morte relacionada à passagem de um tornado na sexta-feira (7), em Rio Bonito do Iguaçu, centro-sul do estado. A vítima é José Eronides de Almeida, 70.

Assim, o número de mortes na região Sul em decorrência das tempestades severas sobe para oito ?sete somente no Paraná e uma no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina também foram registrados tornados, mas não houve vítimas.

De acordo com a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), Almeida morreu no sábado (8) pela manhã na Unidade de Saúde Central, após sofrer uma insuficiência cardíaca aguda.

"A situação foi informada pelo município de Rio Bonito do Iguaçu e enquadrada como estresse pós-trauma no contexto do tornado", disse a pasta, nesta terça-feira (11).

O tempo instável foi provocado por um ciclone extratropical que atingiu especialmente a região Sul do país na sexta. No Paraná, os tornados foram registrados nas cidades de Rio Bonito do Iguaçu, Turvo e Guarapuava.

Em Rio Bonito do Iguaçu, onde cinco pessoas morreram, os ventos chegaram a 330 km/h, em uma estimativa divulgada pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) nesta segunda-feira (10). Outra vítima morreu na zona rural de Guarapuava.

A Sesa acrescentou que 20 pessoas feridas em Rio Bonito seguem internadas na manhã desta terça. Elas estão em hospitais da região.

Dos 20 internados, 11 estão em Guarapuava, sendo 4 no Hospital São Vicente de Paulo e 7 no Hospital Santa Tereza.

Outros 6 pacientes estão em Laranjeiras do Sul: 3 no Hospital São Lucas e 3 no Instituto São José.

No Hospital Universitário de Cascavel permanecem três pessoas.

Desde a passagem do tornado, o sistema de socorro e de saúde já atendeu 835 pessoas.