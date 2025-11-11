SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta terça-feira (11) a segunda fase da Operação Poison Source (Fonte do Veneno) contra a produção e a comercialização de bebidas falsificadas.

A ação ocorre em todo o país, e os agentes tentam cumprir 21 mandados de busca e apreensão na Bahia, em Goiás, no Paraná, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Dois suspeitos foram presos, segundo a polícia.

Em Nova Iguaçu (RJ) e em Goiânia (GO), os investigadores encontraram depósitos de garrafas que eram utilizadas para abastecer os fornecedores de bebidas adulteradas.

A ação desta terça é um desdobramento da primeira fase da Operação Poison Source, que no dia 3 de outubro prendeu um homem apontado pela Polícia Civil de São Paulo como um dos principais fornecedores de insumos para a falsificação de bebidas alcoólicas do país. O suspeito, que foi preso na Brasilândia (zona norte da capital paulista), comercializava tampas, rótulos, caixas para embalagem e selos falsificados.

A operação é parte das medidas para tentar combater os casos de intoxicação por metanol.

De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem 59 casos confirmados de intoxicação por metanol, sendo 15 mortes. O estado de São Paulo concentra a maior parte das ocorrências, com 46 casos e 9 mortes.