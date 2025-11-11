SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 20 anos pulou em uma cachoeira e bateu a cabeça no fundo em Barra do Garças (MT).

Homem estava tomando banho na cachoeira quando resolveu pular em um ponto raso. O caso aconteceu na tarde de domingo, na Cachoeira da Usina, no interior do estado, a 511 km de Cuiabá.

Jovem bateu cabeça no fundo após pulo na cachoeira. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para resgatar o homem, que após o impacto ficou boiando na água.

Homem foi resgatado consciente. Ele apresentava sonolência, formigamento nos braços e dor na região da nuca, mas não sentia as pernas.

"A equipe realizou a estabilização da vítima, com procedimentos de primeiros socorros, verificação dos sinais vitais e imobilização total. Em seguida, foi efetuado o transporte até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde a vítima foi entregue à equipe médica de plantão para continuidade do atendimento", disse o corpo de bombeiros.