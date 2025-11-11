SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa determinou, nesta segunda-feira (10), o recolhimento do whey protein da marca Proteus e dos suplementos alimentares da marca Bugroon Raízes por venda na internet sem regularização sanitária. Os anúncios foram publicados no Diário Oficial da União.

De acordo com a agência, os suplementos da Proteus são vendidos em sites como Shopee e Mercado Livre, sem regularização sanitária e identificação de fabricante ou importador nacional. Procurada via WhatsApp, a empresa não respondeu aos contatos da Folha.

A agência suspendeu a fabricação, importação, distribuição, comercialização, divulgação e consumo dos produtos Whey Isolate Protein Mix, da marca Proteus, fabricados pela Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda.

A Anvisa também ordenou o recolhimento dos suplementos da Bugroon Raízes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda. por falta de licenciamento sanitário. A empresa comercializava os produtos em seu site oficial.

Foram suspensos todos os lotes dos óleos de menta, sucupira e copaíba, e dos suplementos Ginkocen, Calmom, Catux, Unaro Moringa, Neuralfocus e Contradô, todos da marca Bugroon. A Bugroon também não respondeu aos contatos por email até a publicação deste texto.