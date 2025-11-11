SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As câmeras do aeroporto de Congonhas foram integradas ao Smart Sampa, programa de câmeras da Prefeitura de São Paulo, anunciou o prefeito Ricardo Nunes (MDB) nesta terça-feira (11).

Vinte câmeras do aeroporto passam a fazer parte do sistema.

A medida, segundo a gestão municipal, reforça a segurança em uma das áreas de maior fluxo de pessoas da capital, com o reconhecimento facial e a análise de imagens em tempo real em pontos estratégicos de Congonhas: áreas públicas de embarque, desembarque e calçadas externas.

O programa tem ao todo com 40 mil câmeras e, de acordo com a prefeitura, ajudaram a capturar mais de 2.200 foragidos da Justiça, prender mais de 3.400 criminosos em flagrante e localizar 119 pessoas desaparecidas.

Câmeras de residências ou de empresas podem integrar o programa.

Quatro de cada dez foragidos presos com auxílio do Smart Sampa estavam na lista nacional de procurados por serem devedores de pensão alimentícia. Isso é o que indicam dados obtidos pela Folha de S.Paulo por meio da Lei de Acesso à Informação sobre as detenções nos primeiros seis meses de operação oficial.

Com uso de reconhecimento facial e câmeras até em motocicletas da GCM (Guarda Civil Metropolitana), o programa é uma das principais bandeiras de segurança da gestão Ricardo Nunes (MDB). Os devedores de pensão alimentícia são os foragidos presos mais frequentes, com 512 casos, ou 44,4% dos 1.153 detidos de 21 de novembro de 2024 a 21 de maio de 2025.

Em seguida estão os presos por roubo (153, sendo 13,3% do total), tráfico de drogas (137, e 11,9%), furto (82, com 7,1%), homicídio (47, com 4,1%), lesão corporal e estupro de vulnerável (ambas com 31 detidos e representando 2,7% das detenções).

A gestão municipal afirma que, somados, os crimes graves constituem a maior dos casos e que o Smart Sampa leva sensação de segurança à população.

O Smart Sampa leva a prisões que podem durar minutos entre a leitura de uma imagem de um foragido e uma abordagem da GCM, por exemplo. Parte disso se deve à geolocalização de todas as viaturas da corporação municipal, que são acionadas de acordo com a proximidade dos locais onde houve reconhecimento.

Recentemente, também foram instaladas câmeras do programa em motocicletas da Guarda Civil, assim como nas da Polícia Militar, para agilizar a checagem de placas.