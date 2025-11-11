SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa em flagrante depois de tentar fugir sem pagar de um motel, derrubar o portão do local e causar uma perseguição nas ruas da zona oeste de São Paulo.

Mulher de 24 anos derrubou o portão do motel para fugir sem pagar. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (10), na Avenida Vital Brasil, no Butantã, zona oeste de São Paulo.

A detida tentou deixar o motel sem pagar, e funcionários chamaram a polícia. Durante a abordagem, a motorista engatou a ré e quase acertou o pé de um dos policiais militares. Na sequência, ela avançou com o carro contra um funcionário do motel e fugiu.

Após derrubar o portão do motel, a mulher só parou após acertar dois carros parados em um semáforo. Ela dirigiu em alta velocidade pelas ruas da região e furou vários sinais vermelhos.

Mulher foi detida em flagrante e apresentava sinais de embriaguez. Após as colisões, ela foi levada ao 14º Distrito Policial (Pinheiros) e permanece à disposição da Justiça.

"Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante na manhã desta segunda-feira (10), na zona oeste da capital, pelos crimes de embriaguez ao volante, trafegar em velocidade incompatível, dano, perigo para a vida ou saúde de outrem e resistência", disse a secretaria de Segurança Pública, em nota.