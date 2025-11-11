SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em rápida conversa com jornalistas, o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, disse que as negociações da conferência estão indo bem.

Ele se referia aos pontos controversos que serão discutidos entre delegados dos quase 200 países na quarta-feira (12), sobretudo aqueles envolvendo financiamento climático.

"Amanhã nós já vamos relatar, e as conversas estão acontecendo e eu estou achando muito bom", afirmou.

Ele ainda minimizou a ausência de negociadores americanos e disse que os EUA estão sendo representados por governadores, empresas e cientistas.

"Os EUA é um ator muito importante e temos que dar as boas vindas para todos os setores americanos", afirmou. "Os EUA estão muito presentes aqui."

