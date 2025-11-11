SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) vai reservar, pela primeira vez, vagas exclusivas para candidatos que ingressarem por meio das notas do Enem 2024 e 2025. Serão disponibilizadas 729 vagas em 23 cidades, com cursos que não exigem provas de habilidades específicas.

A medida visa ampliar as formas de acesso à universidade, além do tradicional vestibular.

As inscrições para o processo seletivo estarão abertas de 24 de novembro a 19 de janeiro, exclusivamente pelo site da Vunesp, com uma taxa de inscrição no valor de R$ 20. Interessados poderão solicitar isenção ou redução de 50% da taxa entre os dias 17 e 23 de novembro.

Dentro desse processo, 397 das vagas oferecidas são reservadas para candidatos que tenham feito todo o ensino médio em escolas públicas, com 35% delas destinadas a pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas.

De acordo com o superintendente acadêmico da Fundação Vunesp, Professor Renato Eugênio da Silva Diniz, "o Processo Seletivo Unesp-Enem é mais um passo importante da Unesp para ampliar as formas de ingresso, dando oportunidades a milhões de jovens que participaram do Enem nas edições de 2024 e 2025".

Além das vagas do Enem, a Unesp também oferecerá outras modalidades de ingresso para 2026, somando mais de 8.000 vagas.

Com a possibilidade de inscrição em mais de uma modalidade, os candidatos terão a chance de concorrer a diversas formas de ingresso, aumentando as oportunidades de acesso à universidade.

Abaixo estão as principais modalidades de ingresso e a quantidade de vagas oferecidas para cada uma:

*

Modalidade de Ingresso Vagas

Vestibular Unesp 2026 - 5.867

Unesp-Enem - 729

Provão Paulista Seriado - 934

Olimpíadas Científicas Unesp - 451*

Vestibular Unesp Meio de Ano 2026 - 144

Unesp-Enem Meio de Ano 2026 - 16

TOTAL - 8.141

* Número previsto