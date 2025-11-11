SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um canadense de 35 anos denunciou que foi roubado e possivelmente abusado sexualmente após ter sido vítima do golpe do "boa noite, Cinderela", em Ipanema, na zona sul do Rio.

Crime foi cometido no dia 26 de outubro por dois homens, segundo contou Cameron Golinsky. "Fui drogado por dois homens que me forçaram a levá-los até minha casa. Eles usaram uma droga para me deixar inconsciente, roubaram todo meu dinheiro e meu telefone, e as evidências sugerem que fui abusado sexualmente", escreveu em uma publicação no Instagram.

Cameron só acordou dois dias depois do crime. Ele lembrou que estava sem roupas em seu quarto "sentindo como se tivesse sido atropelado por um ônibus".

Ele disse que conheceu os suspeitos em um bar em Ipanema. O canadense afirmou que costumava ir ao local após a praia. No dia do crime, dois homens teriam se aproximado dele e o convidado para tomar uma cerveja. Como esse tipo de abordagem já havia acontecido antes, ele não desconfiou.

O turista, que estava no Brasil para aprender português, percebeu que havia algo errado pouco depois. Em seu Instagram, relatou que bebeu muito pouco e se sentiu "extremamente bêbado". Mesmo sem o costume de convidar pessoas desconhecidas para casa, quando acordou dois dias depois se deu conta de que os dois homens teriam ido para o apartamento onde estava hospedado.

Cameron contou que os suspeitos levaram o seu celular e reviraram o local procurando dinheiro. "Estou sem acesso às minhas contas de e-mail e instituições financeiras. Vou viajar para Los Angeles no dia 11 de novembro para reativar minha conta bancária e avaliar os danos financeiros. Vou voltar para Vancouver no dia 12 de novembro para passar tempo com a família e buscar ajuda profissional", lamentou.

O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana), no dia 28 de outubro. A vítima realizou o exame de corpo de delito, segundo a polícia, que não detalhou quais crimes investiga. Agentes analisam imagens de câmeras de segurança e outras investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime.